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キーコーヒーが辛味調味料「グリーンサンバルソース」開発 「トアルコ トラジャ」発売45周年にインドネシアの文化・食を発信

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「グリーンサンバルソース」イメージ
「グリーンサンバルソース」イメージ

キーコーヒーはインドネシアの辛味調味料「グリーンサンバルソース」を開発して数量限定発売するほか期間限定で外食メニューのレシピに採用する。 インドネシアの食文化を発信することで、インドネシア・スラウェシ…

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