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ファミリーマート、ウマ娘コラボ商品「サクラローレルの大盛野菜スティック」期間限定発売

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「サクラローレルの大盛野菜スティック（味噌マヨ）」© Cygames, Inc.
「サクラローレルの大盛野菜スティック（味噌マヨ）」© Cygames, Inc.

　ファミリーマートは8月22日、「サクラローレルの大盛野菜スティック（味噌マヨ）」を期間限定発売する。 　Cygames（サイゲームス）が提供する大人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とコラボレー…

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