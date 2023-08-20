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ファミリーマート、ウマ娘コラボ商品「ライスシャワーのはちみつパン」期間限定発売

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「ライスシャワーのはちみつパン」 © Cygames, Inc.
「ライスシャワーのはちみつパン」 © Cygames, Inc.

　ファミリーマートは8月22日、「ライスシャワーのはちみつパン」を期間限定発売する。 　Cygames（サイゲームス）が提供する大人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とコラボレーションした「2.5…

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