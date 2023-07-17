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丸亀製麺「丸亀シェイクうどん」の新商品「凍らせレモンのねぎ塩豚しゃぶぶっかけうどん」18日から期間限定発売

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「凍らせレモンのねぎ塩豚しゃぶぶっかけうどん」
「凍らせレモンのねぎ塩豚しゃぶぶっかけうどん」

丸亀製麺は18日、「丸亀シェイクうどん」の新商品「凍らせレモンのねぎ塩豚しゃぶぶっかけうどん」を期間限定発売する。 “感動テイクアウト”をコンセプトに掲げる「丸亀シェイクうどん」から、外出機会の増加が…

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