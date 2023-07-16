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話題の炭酸コーヒーやティーソーダが簡単につくれる　ネスレのポーションで本格アイスカフェメニューを期間限定で提案

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ネスレのポーションとソーダストリームの炭酸水でつくられた特別ドリンク2品
ネスレのポーションとソーダストリームの炭酸水でつくられた特別ドリンク2品

　話題の炭酸コーヒーやティーソーダが簡単につくれる――。 　夏本番に向けて家庭で爽快さと嗜好性を兼ね備えた新しい飲用習慣を提案すべく、ネスレのポーションとソーダストリーム社の炭酸水製造システム（マシン…

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