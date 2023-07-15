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アサヒ、ラベルレス商品好調　成長加速へ「十六茶」の「シンプルecoラベル」セブン‐イレブンで単品販売開始

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左から「十六茶 シンプルecoラベル」と「十六茶」通常品
左から「十六茶 シンプルecoラベル」と「十六茶」通常品

　アサヒ飲料のラベルレス商品が好調に推移している。 　同社は2018年、業界に先駆けてラベルレス商品を発売開始し、以降、ラベルレス商品は右肩上がりに拡大。20年に定着化、21年に急成長を遂げ、22年の…

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