日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルド「チキンマック...

マクドナルド「チキンマックナゲット15ピース」 710円→490円　特別価格で期間限定販売

耳より情報外食freeonline
「チキンマックナゲット15ピース」
「チキンマックナゲット15ピース」

　日本マクドナルドは7月19日から8月29日まで、通常価格・税込710円の「チキンマックナゲット15ピース」を税込490円の特別価格で期間限定販売する。 　夏の季節や夏休みに需要を喚起していくのが狙い…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集