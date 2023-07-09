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「日東紅茶」から白桃と贈答用として人気の黄金桃のプレミアムスティック　Googleトレンド上昇見込む8月に勝算

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右から「至福シリーズ」の「日東紅茶 至福のとろける白桃＆黄金桃」「至福のさくらんぼ」「至福のシャインマスカット」
右から「至福シリーズ」の「日東紅茶 至福のとろける白桃＆黄金桃」「至福のさくらんぼ」「至福のシャインマスカット」

　春夏に好適な三井農林の新商品「日東紅茶 至福のとろける白桃＆黄金桃」（8本入り）は8月前後に消費拡大が見込めそうだ。 　同商品は、果汁本来の香味を再現する「日東紅茶プレミアムスティック」の「至福シリ…

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