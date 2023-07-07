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ローソン「からあげクン」に続くレジ横商品に「海からクン」　魚介系ホットスナックで新規顧客獲得と買い回りを促進

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右から「海からクン」シリーズの「フィッシュマヨネーズ味」（税込248円）と「エビタルタル味」（税込259円）の2品
右から「海からクン」シリーズの「フィッシュマヨネーズ味」（税込248円）と「エビタルタル味」（税込259円）の2品

　ローソンは11日、「からあげクン」に続くひとくちタイプのレジ横ホットスナックシリーズとして「海からクン」シリーズ2品を新発売して、フライドフーズの新規顧客獲得や「からあげクン」との買い回りを促進して…

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