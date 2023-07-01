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マクドナルド、名古屋名物・手羽先をイメージした「シャカシャカポテト」の新商品を期間限定販売

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「シャカシャカポテト名古屋名物手羽先味」
「シャカシャカポテト名古屋名物手羽先味」

　日本マクドナルドは6月28日から「シャカシャカポテト名古屋名物手羽先味」を期間限定で販売している 　人気メニューである「てりやきマックバーガー」「てりやきチキンフィレオ」をテーマに北海道、大阪、福岡…

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