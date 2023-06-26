客数減で苦戦相次ぐスーパー 新店・改装で集客強化

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・金印 本格「わさび」で料理がランクアップ 冷凍小袋で使いやすく

・ユニー カジュアルギフト需要拡大 ご褒美に「きもちシェア」ギフト

・ドン・キホーテ Z世代に刺さる品揃え 「キラキラドンキ」開店

・イオンリテール東海カンパニー 地域との継続連携が重要 フードロス削減に注力

・東海キヨスク 加藤公一社長 人流回復で業績好調 今秋合併新会社が始動

・尾家産業 「やさしいメニュー」提案会 ヘルスケアが好調

・秋田屋「秋友会総会」開催 業務用はコロナ前の9割強 業務用SM向け提案で実績

・国分中部「2023秋冬商品展示会」 共創圏活動さらに活発に 常温と低温の融合へ取り組み深化

・中食連が総会 「値上げ対応最大テーマ」永津会長 持続可能な物流構築の現状解説も

・井村屋 60周年超え「ゆであずき」好調 本格「こだわりの氷みつ」も伸長

・カネ美食品「eashion」3店舗オープン 「からあげ」は3年連続金賞

・かるなぁ 冷凍惣菜に新作2品投入 サーモンフライと焼きとり風

・タイフェスin名古屋 4年ぶり復活、日タイ交流深耕

・日清オイリオグループ やみつき「カレーオイル」発売 少量でも使いやすい「ハーフユース」

・全調食・東海北陸ブロック会 子ども食堂支援事業を実施 カネハツ食品が協力呼びかけ

・寿がきや食品 前期売上は約5％プラスに ご当地メニューの深堀りさらに

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