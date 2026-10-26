大阪屋ショップ「日進店」が好スタート 名古屋出店見据えた旗艦店

北陸を地盤とする食品スーパーの大阪屋ショップが10月2日、愛知県日進市赤池町に新店「日進店」を出店した。

北陸の新鮮な魚やコメ、日本酒をはじめ名古屋めしも豊富に揃えることで消費者の心を掴み好スタートを切っている。当初の売上目標30億円を50億円に上方修正する方針で、新しい中京エリアの旗艦店として名古屋出店を進めるための足掛かりとしていく。

富山県を中心に54店舗を展開しており、今回で55店舗目。中京エリアでは、岐阜の「関店」「各務原店」、愛知県の「江南店」に続き4店舗目。売場面積は約700坪で、これまでのレギュラー店600坪より広く設定。中京エリアで進める生鮮強化の新フォーマットをさらにブラッシュアップした。

「魚！といえば大阪屋」をキャッチコピーとして特に力を入れるのが「鮮魚」。広くとった対面鮮魚売場では、朝は地元の漁港で水揚げされた魚を、午後には北陸で水揚げされた旬の地魚を販売する。

調理の手間を省く「冷凍フライ」を初めて導入したほか、切身の魚に味付けした「魚漬」コーナーも顧客が足を止める。

農産コーナーでは、定期的に行う野菜のお得なばら売りで集客を狙うほか、フルーツも豊富に揃えることで客単価アップも狙う。精肉コーナーでは地元のブランド牛「みかわ牛」を一頭買いし提供する。

小容量、中容量、大容量の一物三価の品揃えで多様なニーズに対応。さらに、おいしそうに感じられる量目を納得感のある価格で展開することで客単価アップにもつなげていく考え。

惣菜コーナーでは、「海老フライ」「味噌串カツ」「手羽先」「天むす」など人気の高い名古屋めしを豊富に揃え、「富山湾産白えびかき揚げ丼」「福井名物ソースカツ丼」なども用意した。

ベーカリーでは、店内焼き上げのパンをはじめスイーツ、本格ナポリピザも。

また富山県産のコシヒカリなどを並べるコメ売場や北陸の地酒も豊富な日本酒売場はオープン時から注目され、好調に推移する。

新店は、敷地内に「業務スーパー」、道路を挟んで地元のカネスエが展開する「フェルナ」が店舗を構える激戦区で、周辺では10月27日に地元の山信商店が展開する「スーパーやまのぶ」が同市に初出店する。いずれも根強い人気を持つスーパーで、名古屋のベッドタウンでの争いは今後の都市部での勢力図の変容にも大きな影響を与える。