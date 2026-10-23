万代 公式キャラクター「マンニャイ」登場

スーパーの万代（大阪府東大阪市）は公式キャラクター「マンニャイ」を公開した。関西にゆかりのあるイラストレーター、こばやしけいこ氏が描いた。

今後、公式サイトやSNS、店頭のPOPやイベントに登場する。サブキャラクターも増える予定。同社は「キャラクターを通し、小さなお子さまをはじめ、より広い層のお客様とのコミュニケーションを深めたい」としている。