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マクドナルド「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがバタを組み合わせた新バーガー期間限定販売

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「北海道じゃがバタてりやき」
「北海道じゃがバタてりやき」

　日本マクドナルドは28日から「北海道じゃがバタてりやき」を期間限定で販売する。 　「てりやきマックバーガー」と「てりやきチキンフィレオ」の人気商品をテーマに北海道、大阪、福岡それぞれのご当地グルメを…

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