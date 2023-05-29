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ケンタッキー「オリジナルチキン」だけを詰め込んだ「創業記念パックA」期間限定販売 4ピース1160円→890円

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「創業記念パックA」イメージ
「創業記念パックA」イメージ

日本ケンタッキー・フライド・チキンは「オリジナルチキン」だけを詰め込んだ「創業記念パックA」を5月31日から7月4日まで期間限定販売する。 物価高騰や水光熱費の上昇などで節約志向が高まる中、値ごろ感を…

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