ケンタッキー「オリジナルチキン」だけを詰め込んだ「創業記念パックA」期間限定販売 4ピース1160円→890円

日本ケンタッキー・フライド・チキンは「オリジナルチキン」だけを詰め込んだ「創業記念パックA」を5月31日から7月4日まで期間限定販売する。 物価高騰や水光熱費の上昇などで節約志向が高まる中、値ごろ感を…