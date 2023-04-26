「大麦の魅力伝える伝道師に」 需要増加に手ごたえも 豊橋糧食工業 伴野公彦社長

「大麦の魅力を伝える伝道師になりたい」。昨年8月に就任した豊橋糧食工業（愛知県豊橋市入船町）の伴野公彦社長は“大麦愛”を前面に出す若手社長だ。戦後食糧難の時期に1千300工場あった精麦業界は現在、国内…