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日本雑穀アワード
ベストアメニティと沖縄食糧が殿堂入り

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倉内伸幸会長（日本雑穀協会）
倉内伸幸会長（日本雑穀協会）

日本雑穀協会は9日、都内で「日本雑穀アワード2023 金賞授賞式」を開催した。9社・14品（一般食品部門8社・13品、フローズン食品部門1社・1品）が金賞を受賞。4年ぶりのリアル開催となり、各社の代表…

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