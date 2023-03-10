日本雑穀協会は9日、都内で「日本雑穀アワード2023 金賞授賞式」を開催した。9社・14品（一般食品部門8社・13品、フローズン食品部門1社・1品）が金賞を受賞。4年ぶりのリアル開催となり、各社の代表…