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「レッドブル」3月1日から価格改定　「レッドブル・エナジードリンク」（250ml）は190円→198円

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「レッドブル・エナジードリンク」
「レッドブル・エナジードリンク」

　レッドブル・ジャパンは3月1日から「レッドブル」6品の価格を改定する。 　原油価格の高騰や国際情勢の混乱などの影響を受けた動き。 　「原材料価格や包装資材、エネルギー価格に加えて陸上・海上輸送にかか…

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