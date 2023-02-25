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徳島県「ありがとう！オロナミンC球場」来場者に「オロナミンCドリンク」“アリガトウボトル”先着1000本配布　大塚製薬

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「オロナミンC球場」
「オロナミンC球場」

　大塚製薬は25日、徳島県がこの日12時30分から開催する「ありがとう！オロナミンC球場」イベントの来場者に「オロナミンCドリンク」“アリガトウボトル”をプレゼントする。 　地域貢献と「オロナミンCド…

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