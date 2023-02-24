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埼玉県狭山市にイオンの生活拠点型商業施設 25年春オープン

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生活拠点型商業施設「そよら」（イメージ）
生活拠点型商業施設「そよら」（イメージ）

イオンは2025年春のオープンを目途に、イオンリテールの生活拠点型商業施設「そよら」の開発を進める。2022年11月、埼玉県狭山市と締結した包括連携協定に基づく取り組みの一環で、地域の生態系の保全と創…

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