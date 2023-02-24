食材に最適な充填機を 少量多品種対応機も注目 ・最大粒子径96.5㎜まで移送可 「液体入り固形物」の自動搬送実現 グラコ ・注目の「中量多品種対応中型機」 その場で瓶詰めできる“移動式”充填機 アステ…