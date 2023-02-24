充填機特集

食材に最適な充填機を　少量多品種対応機も注目 ・最大粒子径96.5㎜まで移送可　「液体入り固形物」の自動搬送実現　グラコ ・注目の「中量多品種対応中型機」　その場で瓶詰めできる“移動式”充填機　アステ…

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