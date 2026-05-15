FOOMA JAPAN 2026

「The Shift is On.」テーマに過去最多の1025社で堂々開催 フードテックの最新技術が集結 日本食品機械工業会

・「工場まるごとエンジニアリング」推進 “守る”をテーマに工場の持続的運営支援 アステックエンジニアリング

・「無塩の微酸性電解水生成装置」展示 プレゼンテーションセミナーも開催 ホクエツ

・人手不足、省力・省人化への対応 FAPC（可変型自動工程制御）で実演！ カジワラ

・「測る」「冷やす」など熱中対策製品多彩に 水・油・粉職場で兼用できる防滑シューズも ミドリ安全

・テーマは「トータルソリューションサービス」 ユーザーの効率的課題解決に貢献 マスダック

・省人化・生産性向上の機械とバリエーション広がるスパウト製品 押尾産業

・中設エンジ「理想の食品工場を創ります」 三方良し＋未来良しで四方良し

・1台4役で生産性向上や省人化に貢献 鬼オロシ機など独自開発の専用機も多彩 ドリマックス

・光選別機「ベルトゥーザ スペクトラ」 X線とAIで高精度選別 サタケ

・省人化、生産効率向上 リニアモータ搬送式充填機を実機展示 四国化工機

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