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日本ハム冷凍食品 多様な食卓シーンに提案 「シェフの厨房」好調

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「シェフの厨房　直火炙りの牛カルビ焼肉」（日本ハム冷凍食品）
「シェフの厨房　直火炙りの牛カルビ焼肉」（日本ハム冷凍食品）

日本ハム冷凍食品は、2023年春夏シーズンに向け、「食卓」の様々なシーンをイメージした独自色ある商品を開発、おかずとして牛肉をたっぷり楽しめる「シェフの厨房 直火炙りの牛カルビ焼肉」、手軽に満足感ある…

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