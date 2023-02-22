日本ハム冷凍食品 多様な食卓シーンに提案 「シェフの厨房」好調

日本ハム冷凍食品は、2023年春夏シーズンに向け、「食卓」の様々なシーンをイメージした独自色ある商品を開発、おかずとして牛肉をたっぷり楽しめる「シェフの厨房 直火炙りの牛カルビ焼肉」、手軽に満足感ある…