飲食業の事業承継、どうなる

TVの情報番組で後輩の働く蕎麦店が紹介された。都庁近くの住宅街にたたずむ創業70年を超える店で、常連客に支えられている。親族で店を切り盛りしており、「翌日はさぞかし忙しかったろう」と後輩に聞くも期待ほ…