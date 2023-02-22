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逆光線（コラム）飲食業の事業承継、どうなる...

飲食業の事業承継、どうなる

逆光線（コラム）freeonline
飲食業の事業承継、どうなる

TVの情報番組で後輩の働く蕎麦店が紹介された。都庁近くの住宅街にたたずむ創業70年を超える店で、常連客に支えられている。親族で店を切り盛りしており、「翌日はさぞかし忙しかったろう」と後輩に聞くも期待ほ…

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