・塩事業センター 脱炭素とコスト低減 高度製塩技術で両立へ 海水総合研究所・吉川直人所長に聞く ・「クジラと塩の織りなす布の物語」 たばこと塩の博物館で特別展 2023新年特集号〈第1、2集〉の内容は…