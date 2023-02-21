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コーヒーにこだわる男性に多く飲まれている「ネスカフェ香味焙煎」を大刷新　新ターゲットは30代女性　そのねらいは？

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「ネスカフェ 香味焙煎 ひとときの贅沢」
「ネスカフェ 香味焙煎 ひとときの贅沢」

　ネスレ日本は、「ネスカフェ 香味焙煎」をブランドごと大刷新して新たに30代女性をメインのコミュニケーションターゲットに定める。その上で新商品「ネスカフェ 香味焙煎 ひとときの贅沢」を3月1日に新発売…

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