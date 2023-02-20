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農心ジャパン「コリコレ」ブランドの第2弾「ポックム」 本場韓国の炒め物を手軽に　「辛ラーメン」×「特製ヤンニョムジャン」

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「コリコレ　ポックム」シリーズ（農心ジャパン）
「コリコレ　ポックム」シリーズ（農心ジャパン）

農心ジャパンは、日本法人初のオリジナルブランド「コリコレ（KOREAN FOOD COLLECTION）」の第2弾として、炒め物の「同　ポックム」シリーズを3月6日から発売する。「同　鉄板タッカルビ」…

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