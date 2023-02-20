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「花粉」への機能を明記 雪印メグミルク「乳酸菌ヘルベヨーグルト」

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新たな機能性表示が追加された（乳酸菌ヘルベヨーグルト）
新たな機能性表示が追加された（乳酸菌ヘルベヨーグルト）

雪印メグミルクはこのほど、機能性表示食品の「乳酸菌ヘルベヨーグルト」「同ドリンクタイプ」（各100g、希望小売価格税別120円）のパッケージに、新たに確認した「花粉」に対する機能を明記し全国発売した。…

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