・桃屋 旬のしらすを使用 「きざみしょうが」訴求 ・ハウス食品 お湯を注いで混ぜるだけ チーズソースの素を提案 ・モランボン 「あさりだし特濃」追加 スンドゥブチゲ用スープ ・にんべん 「お吸物もなか…