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レトルトカレーを食べている人の6割は具材をトッピング　大塚食品「ボンカレー」55周年記念調査で判明　男女1139人が回答

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「ボンカレークック」のトッピング例
「ボンカレークック」のトッピング例

　大塚食品は全国1139人の男女にレトルトカレーに関する調査を行ったところ、レトルトカレーを食べている人（1020人）の6割強が、レトルトカレーを食べる際にトッピングや具材を足してひと手間加えるなどア…

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