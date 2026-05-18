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別添スパイスで香りと辛さ自在 エスビー食品から夏季限定レトルト2品

缶詰・瓶詰・レトルト食品
「HOT IMPACT チキンカレー」
「HOT IMPACT チキンカレー」

　エスビー食品は、別添スパイスを加えることで香りや辛さの変化を楽しめるレトルト食品「HOT IMPACT」2品を5月11日から新発売した。「チキンカレー」と「麻婆丼」の2品を夏季限定で販売する。税別小売価格330円。

　激辛メニューの食べ方の一つとして、レトルト食品を選び、手軽に味わうスタイルが広がっていることを背景に開発。激辛商品の需要が高まる夏季に向けて、食欲を刺激する香りと辛さの変化を味わえる商品を提案し、市場を盛り上げる。

　「チキンカレー」は、チキン、ポーク、炒め玉ねぎのコクを生かし、辛さと旨みのバランスが取れた辛口のカレーソースに仕上げた。別添の「特製激辛スパイス」は、風味や辛みの異なる唐辛子と芳醇に香るガラムマサラを使用。カレーソースの上からふりかけることで、奥行きのある辛みと香り、旨みが広がる。後引く刺激が食欲をかき立てる。

　「麻婆丼」は、豆板醤をはじめとする3種の醤を使用し、ラー油やごま油を加えることで、コク深く、ごはんとの相性の良い辛口の麻婆ソースに仕上げた。別添の「特製シビ辛スパイス」は、風味や辛みの異なる唐辛子と花椒を組み合わせた。麻婆ソースの上から振りかけることで、花椒の爽やかで刺激的な香りが引き立つ。後引く辛さが食欲をそそる。

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