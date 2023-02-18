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飲料系飲料顔缶「ポッカコーヒー」が価...

顔缶「ポッカコーヒー」が価格改定　115円→140円　1998年以来25年ぶり　5月1日から

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「ポッカコーヒーオリジナル」（190g缶）
「ポッカコーヒーオリジナル」（190g缶）

　ポッカサッポロフード＆ビバレッジは15日、顔缶の愛称で知られる「ポッカコーヒーオリジナル」（190g缶）など一部の缶商品を5月1日納品分より価格改定を実施すると発表した。 　「ポッカコーヒーオリジナ…

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