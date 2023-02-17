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ひと言【ひと言】三層公平に利益出...

【ひと言】三層公平に利益出せる仕組みを カナカン 谷口英樹社長

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【ひと言】三層公平に利益出せる仕組みを カナカン 谷口英樹社長

22年は「値上げは悪じゃない」と1年言ってきた。ただ、誰かだけが得をする値上げ、誰かだけが損をする価格維持は悪だと23年新年に話した。メーカーはコストを乗せて出荷価格を上げ、希望小売価格も上げる。それ…

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