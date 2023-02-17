【ひと言】三層公平に利益出せる仕組みを カナカン 谷口英樹社長

22年は「値上げは悪じゃない」と1年言ってきた。ただ、誰かだけが得をする値上げ、誰かだけが損をする価格維持は悪だと23年新年に話した。メーカーはコストを乗せて出荷価格を上げ、希望小売価格も上げる。それ…