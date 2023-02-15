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日清食品グループ トルコ・シリア地震に義捐金

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日清食品グループは、トルコ・シリアの国境付近で発生した地震の被災地における救援活動や復興支援に役立ててもらうことを目的に、義捐金2千万円を拠出する。駐日トルコ共和国大使館を通じて1千万円、国際連合世界…

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