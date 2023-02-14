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飲料系飲料ゼリー飲料に新風　開けやす...

ゼリー飲料に新風　開けやすいキャップが登場　背景に女性層とシニア層の増加 　「1日分のビタミン」でテスト展開

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キャップに緑色のゴム材質を加えた「PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン ゼリー マスカット味」
キャップに緑色のゴム材質を加えた「PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン ゼリー マスカット味」

　ハウスウェルネスフーズは今年1月から、「PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン ゼリー」シリーズの「マスカット味」で開けやすい新キャップを順次導入している。 　「PERFECT VITAM…

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