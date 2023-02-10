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伊藤忠食品 WEB展示会を開催中 春夏向けの提案充実

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伊藤忠食品 WEB展示会を開催中 春夏向けの提案充実

伊藤忠食品は3日から、WEB展示会「FOODwaveオンライン2023春夏」をオープンした。 先月、リアルで開催した東海展示会のテーマである『魅せるチカラ』と連動したハイブリッド型の展示会で、消費者起…

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