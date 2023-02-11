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ケンタッキー「ナゲット10ピース」半額で需要喚起　通常840円が420円に　8日から期間限定実施　「ナゲット串」も提案

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「ナゲット10ピース」イメージ
「ナゲット10ピース」イメージ

　日本ケンタッキー・フライドチキンは「ナゲット10ピース半額」キャンペーンを8日から21日までの期間限定で実施している。 　期間中、単品価格を合算した積み上げの半額となる税込420円で販売。鶏胸肉を使…

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