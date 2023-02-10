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テーブルマークがECサイト開設 冷食新シリーズ「BEYOND FREE」本格始動

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テーブルマークがECサイト開設 冷食新シリーズ「BEYOND FREE」本格始動

テーブルマークは、このほど“FREEな選択肢を食卓にプラスする”オンラインショップ「食＋（ショクタス）」をグランドオープンした。新シリーズ「BEYOND FREE」を立ち上げ、特定の食材や成分を使わず…

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