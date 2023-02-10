後先考えず“罪なおいしさ”を 日清食品「背徳の麺トリオ」

日清食品は、カップ麺の主力3ブランド「カップヌードル」「日清のどん兵衛」「日清焼そばU.F.O.」で背徳感あふれるメニューを「日清 背徳の麺トリオ」として商品化、13日から発売する。食欲をそそる魅惑的…