アイスクリーム・レポート

市況 1月10％増 前半の気温が味方 独自の楽しさ再訴求 ・コンビニ復調でPB一部好調 ZERO健康系で攻勢 ・新定番ショコラデュオ好調 限定白い板チョコ即完売 　　◇　　◇ 春夏テーマは“五感訴求”…

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