あいぱくinあべのハルカス ・個性豊かなアイス100種揃う

あべのハルカス近鉄本店は、国内最大級のアイスの祭典「あいぱくinあべのハルカス」を、8月5日から17日までの13日間開催している。8回目となる今回は、初登場13ブランドを含む、34ブランド、100種類以上が集結。「今だけ」「ここだけ」の限定商品を多数揃えた。

今夏も酷暑が予想されることから、快適な室内で涼と贅沢を味わえる「体験型涼活」をテーマに、暑い夏を乗り切るおでかけ先として提案。「あいぱく」を企画運営するアイス評論家・アイスマン福留氏は、「アイスは子供から大人までが好む、裾野が広い食べ物。家族みんなで来て、乳原料や製法の違いなど、多種多様なアイスをぜひ食べ比べてほしい」と話した。

会場には初登場の北海道のさつまいも菓子専門店「十芋（といも）」のお芋ソフトや、神奈川県「バニラビーンズ」の自家製チョコレートを使用した贅沢な味わいのアイス。また香川県の「アイスビストロヒライ」が手掛ける「日の丸弁当」を再現したユニーク商品や、こだわりの原料を使い、「アイス界のフェラーリ」と例えられる伊カルピジャーニ社のマシーンで作ったクラフトソフトクリームなど、バラエティ豊かなラインナップで展開。

持ち帰り用のアイスもかつてない規模、種類を集めて、何度でも楽しめる充実した内容にした。