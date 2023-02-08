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もち麦通し地域活性化に手応え マルヤナギ小倉屋

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麦踏みをする児童たち
麦踏みをする児童たち

マルヤナギ小倉屋は兵庫県加東市や地元のJAと、地元産のもち麦を利用した活動に注力している。このほど、滝野南小学校の児童を対象に、麦踏み体験や工場見学を実施。5年生の児童が市内にある同社の工場を訪れ、も…

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