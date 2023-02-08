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「北海道チーズ博」 地チーズ300種が集結 10日から渋谷ヒカリエで

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「北海道チーズ博」 地チーズ300種が集結 10日から渋谷ヒカリエで

ホクレン農業協同組合（札幌市、篠原末治会長、以下ホクレン）は、2月10～13日まで渋谷ヒカリエ（東京・渋谷区）ヒカリエホール9階にて、北海道地チーズが一堂に会する都内最大級の地チーズイベント「北海道地…

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