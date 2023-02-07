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加工食品菓子カルビー103品値上げ　「...

カルビー103品値上げ　「ポテトチップス」は昨年から3回目の実施　6月1日納品分から

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「ポテトチップスうすしお味」
「ポテトチップスうすしお味」

　カルビーは6日、6月1日納品分から順次値上げすると発表した。 　価格改定は「ポテトチップス」43品、「じゃがりこ」11品、「かっぱえびせん」15品、「サッポロポテト」6品、その他スナック9品。「ポテ…

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