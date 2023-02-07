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ケンタッキーが卒園・卒業シーズンに着目　「きもちがつたわる！」グッズ付キッズメニュー数量限定発売

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「キッズナゲットセット」
「キッズナゲットセット」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは、卒園・卒業シーズンに着目して「きもちがつたわる！ジッパーバッグ＆メッセージカード」のグッズ付キッズメニューを2月1日から数量限定販売している。 　キッズメニュー…

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