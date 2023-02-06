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スコッチウイスキー「トマーティン」 英2コンペの3部門で最優秀賞

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スコッチウイスキー「トマーティン」 英2コンペの3部門で最優秀賞

国分グループ本社が輸入するスコッチウイスキー・トマーティン蒸留所が、イギリスの「IWSC2022」および「IOW2023」において、3つの最優秀賞を受賞した。 IWSC（Internatoinal W…

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