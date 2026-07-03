ノンアル「アサヒ ドライゼロ」 夏は氷でキンキンに冷やして！ 有楽町駅前で丸山桂里奈がPR

アサヒビールはノンアルコールビールテイスト飲料「アサヒ ドライゼロ」の期間限定イベント「DRY ZERO ICE スタンド」を、7月2日から東京、大阪、愛知、千葉で順次実施中だ。

樽から注いだ「ドライゼロ」に氷を入れて飲む「ドライゼロアイス」を、おつまみとセットで 200 円（税込）で提供する。氷を模した大型オブジェテーブルを設置し、涼しさを感じられる空間を演出している。

初日には東京・有楽町駅前広場でオープニングイベントを実施。登壇したアサヒビールマーケティング本部スマドリマーケティング部の村尾雄一氏は「氷を入れることで、キンキンの冷たさと爽快感を時間やシーンを気にせず楽しめる。猛暑化する夏に向けて、新たな飲み方として『ドライゼロアイス』を楽しみながら夏を乗り切っていただけると嬉しい」と呼びかけた。

この日は元サッカー日本女子代表・丸山桂里奈さんがゲストとして登場。樽から注いだ『アサヒドライゼロ』に氷を入れ、キンキンに冷えた「ドライゼロアイス」と、唐揚げ専門店「唐十」の名物・冷たい唐揚げ「ピリカラチキンバー」を試食した。ドライゼロアイスによく合う冷たいチキンバーに丸山さんは夢中でかぶりつき「本当においしい！」と絶賛していた。

差し入れと手紙を現場に届けることで知られる丸山さんが、取材に駆けつけたメディアに「ドライゼロアイス」を手紙とともに振る舞う「キンキン差し入れ大作戦」を実施し、会場は笑顔に包まれた。