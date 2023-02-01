関西ソース特集

消費量は関東の1.5倍　さらなる回復に期待　各社値上げの浸透に努める ・カゴメ　“カレーにソース”訴求 ・オタフクソース　「焼そば」と「だしたこ焼」刷新 ・ブルドックソース　中濃ソース好調継続 ・イカ…

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