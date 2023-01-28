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「午後の紅茶」無糖ミルクティーに初挑戦　開発期間約8年　「おいしい無糖」シリーズの勢い加速へ

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「午後の紅茶 おいしい無糖」シリーズ。右が新商品「おいしい無糖ミルクティー」
「午後の紅茶 おいしい無糖」シリーズ。右が新商品「おいしい無糖ミルクティー」

　キリンビバレッジは「午後の紅茶」初の展開として無糖ミルクティーに挑む。 　「午後の紅茶 おいしい無糖」シリーズの好調を受けた動きで、「おいしい無糖」「おいしい無糖 香るレモン」の既存2品に加えて、3…

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