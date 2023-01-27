九州新春特集

九州各エリア小売実績　地元スーパー経営環境が悪化　地域経済シュリンク進む ・福岡県　イオン九州が首位に躍進 ・佐賀県　地元スーパーの苦戦続く ・長崎県　市場環境の変貌が進む ・熊本県　中堅スーパーひし…

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